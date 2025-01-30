Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü

Galatasaray\'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü

Galastasaray, Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'le sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

30.01.2025 00:01
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Galatasaray'da Hakim Ziyech düğümü çözüldü. Sarı kırmızılı kulüp, Faslı isimle sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

HAKİM ZİYECH'LE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bir süredir adı başka kulüplerle anılan Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'le sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denildi.

Galatasaray Hakim Ziyech'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

BİRÇOK KULÜP KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Öte yandan Faslı yıldız bir süredir birçok kulübün radarında. Dubai ekiplerinden Al-Nasr'ın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve bazı Avrupa ve Körfez kulüpleri de Ziyech'e talipti.

Galatasaray Hakim Ziyech'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Hakim Ziyech, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı gösteremeyen Ziyech, bu sezon sadece 11 kez sarı kırmızılı formayı giyebildi. Ziyech, çıktığı karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Okan Oğuz:
    oynamayınca surat üstüne surat yaptı sonunda gitti mutsuz herif 41 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ülkemin paralarını faydasız yabancılara kaptırman sıktı artık gs. bizim Türk stoper Mert Çetin taş gibi gidin isteyin. 5 milyon euroya bırakır bizimkiler, gs küçük yöneticileri inşallah pazarlık yaparsa 10 milyon euroya anlaşırız ahahahaha. Fenerbahçe duyup da elinize şey elinizden almadan anlaşalım hemen :) 5 24 Yanıtla
  • monşer null:
    Yolun açık olsun aslan parçası 5 18 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu fasli oyuncularin hepsi arizali 16 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Okan hoca Ziyech ve Nelsson'u harcadı. 8 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yazık Türk klüplerinin giden paralarına, basiretsiz ve beceriksiz yöneticiler yüzünden. 14 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Ziech hayattan keyif almayan enerjisi tükenmiş isteksiz bir düşünce yapısına bürünmüş . tükenmişlik sendromu gibi sanki. gittiği takıma da faydası olmaz. enerji düşük olunca kolay sakatlanıyor . güçlü bir oyuncu da değil 9 1 Yanıtla
  • Koray Aydın:
    yoldu yoldu gitti elin Fas'lısı.. 3 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Valla iyi geçirdi gsye ama gs yine bi borcu sildirir devlete nede olsa oranın takımı 2 0 Yanıtla
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