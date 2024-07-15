Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf\'a 5-2 yenildi

Metin Bozan:

bu sene bir fenerli olarak söylüyorum transferlere aldanmayın gerek yok biz en büyük transferi yaptık mourinho ile devamı fragmandan sonra ...

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Talat Yelbuz: doğru son 10 yılda gittiği her takımdan kovulan dünya çapında bir hocanız var 9 8