Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf\'a 5-2 yenildi

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Kamptaki ilk maçında da LASK Linz'e 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçında ise 18 Temmuz Perşembe günü Slovakya takımlarından Trencin ile karşı karşıya gelecek.

15.07.2024 22:19
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Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Raiffeisen Arena'daki müsabakadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

7 GOL BİRDEN ATILDI

Alman ekibinin gollerini 22. dakikada Iyoha, 25. dakikada Niemiec, 64. dakikada Schmidt, 73. dakikada Zimmermann ve 83. dakikada Affo kaydetti. Cimbom'un gollerini ise 35. dakikada Kerem Demirbay ile 60. dakikada Mertens attı.

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2, ikinci hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 kaybeden Galatasaray, 3 tane daha maç yapacak. Sarı-kırmızılı takım 18 Temmuz'da Trencin, 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser: açılın gesem showa başladı hahahaha ;))) 28 18 Yanıtla
    Ercan Şengel: Şova gösteriyoruz yaprak efendi mayıs ayında size 14 15 ferhat eser: ercan 5 az geldi galiba?? 8 3 SNNT: Valla show time?? 6 2
  • Arda Demir: Havasını almışlar Cinconun 31 12 Yanıtla
  • hasan h. Bey: daha iyi gunleri bu sene gese yem FENERBAHCEM hemde karakartal vuracak.onlari ne icardi nede batsuayi kurtara bilir cokus basladi 10 10 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan: en sevdiğim yenilgi hazırlık maçlarındaki alınan yenilgilerdir. 14 4 Yanıtla
  • Metin Bozan: bu sene bir fenerli olarak söylüyorum transferlere aldanmayın gerek yok biz en büyük transferi yaptık mourinho ile devamı fragmandan sonra ... 7 9 Yanıtla
    Talat Yelbuz: doğru son 10 yılda gittiği her takımdan kovulan dünya çapında bir hocanız var 9 8 Metin Bozan: Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı Agresif ve enerjik futboluyla orta sahanın önemli isimleri arasındaydı. Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. 7 1
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