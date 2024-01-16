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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i konuk edecek

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini ağırlayacak. Mücadele, Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray HDI Sigorta, geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak avantaj elde etti.

Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores\'i konuk edecek
16.01.2024 - 11:09,
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Tur atlayan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede, sarı-kırmızılı ekip geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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