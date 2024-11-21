Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Fino Kaposvar'ı 3-0 mağlup ederek 8'li Finaller Turu'na yükseldi. Jean Patry, 17 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

21.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Fino Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti ve adını CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasını 3-0'lık net bir skorla kazanarak adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

Mücadelede 17 sayı kaydeden Jean Patry, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olurken, Onur Günaydı 9, Martin Atanasov ve Ahmet Tümer 8'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray HDI Sigorta'nın CEV Kupası 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Ziraat Bankkart oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Basketbol, Sigorta, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
17:18 İstanbul’a kar sonunda geliyor Valilik tarih vererek uyardı İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 22:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.