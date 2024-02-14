Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.

14.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:18
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dün gece oynanan 2 karşılaşmayla başladı.

KOPENHAG DAĞILDI

Nefes kesen mücadelelerde Galatasaray'ı eleyen Kopenhag sahasında Manchester City'e 3-1 yenilirken Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden, Kopenhag'ın golünü 34. dakikada Magnus Mattsson kaydetti.

Galatasaray'ı eleyen Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

REAL TEK GOLLE GÜLDÜ

Gecenin nefes kesen diğer maçında Real Madrid ise deplasmanda RB Leipzig'i Brahim Diaz'ın golüyle mağlup etti. Maçta RB Leipzig'in 1 golü iptal edildi.

Galatasaray'ı eleyen Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seyyidali Can: Alper kızıltepe sen bir fenerli yada joker klüplü olduğunu belli ettin 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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