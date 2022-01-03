Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TOPLAMDA 15 KİŞİ

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

GALATASARAY'LA OYNADILAR

Denizlispor, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Galatasaray'la kozlarını paylaşmıştı. Türkiye Kupası'nda dev rakibini kupanın dışına iten Ege ekibinde takımın neredeyse yarısı koronaya yakalandı. Öte yandan basketbol ve voleybol kulüplerinden de peş peşe korona açıklamaları geliyor.