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Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı - Son Dakika

Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

03.01.2022 16:55

Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek dikkatleri üzerinde toplayan Denizlispor'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi, 8'i futbolcu, toplamda 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TOPLAMDA 15 KİŞİ

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

GALATASARAY'LA OYNADILAR

Denizlispor, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Galatasaray'la kozlarını paylaşmıştı. Türkiye Kupası'nda dev rakibini kupanın dışına iten Ege ekibinde takımın neredeyse yarısı koronaya yakalandı. Öte yandan basketbol ve voleybol kulüplerinden de peş peşe korona açıklamaları geliyor.

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Türkiye Kupası, Galatasaray, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı - Son Dakika
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