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Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor

29.12.2021 11:26
Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray'ı eleyerek son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray'ı eleyerek son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'ı normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta seri penaltı atışları sonucu eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor camiasında büyük sevinç yaşanıyor.

Başkan Mehmet Uz, yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı olmaları nedeniyle birçok oyuncudan yoksun çıktıkları Galatasaray müsabakasında kendilerine yakışan bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı da en çok kazanan takım olan Galatasaray'a karşı başa baş oynadıklarını anlatan Uz, şöyle konuştu:

"Kaleci dahil yedek kulübesinde sadece 5 oyuncumuz vardı. Maçın son dakikalarında oyuna girecek oyuncu bile kalmamıştı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Denizlispor'a yakışan bir mücadele ortaya koyarak tur atladık. Teknik ekibimizin takımı iyi hazırlaması ve oyuncularımızın tüm benliklerini ortaya koymasıyla bileğimizin hakkıyla adımızı bir üst tura yazdırdık. Kalecimiz Abdülkadir Sünger'in gösterdiği performans tur kadar bizi sevindirdi. Bu galibiyetle ligin ikinci yarısına daha moralli başlayacağız. Bizim için öncelikli olan ligdir. Kupada mümkün olduğunca yolumuza devam etmek istiyoruz. Camiamıza bu sevinci yaşatan teknik heyetimiz ve futbolcularımızı kutluyorum. İnşallah ligin ikinci yarısında da bu mücadelemizi ortaya koyarak hedefimize ulaşacağız."

Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor
Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor
Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor
Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor

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Türkiye Kupası, Galatasaray, Denizlispor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor'da Galatasaray galibiyeti sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor


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