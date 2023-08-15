Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı - Son Dakika
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Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:42

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk etti. Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin 24. dakikada attığı şahane golle sarı-kırmızılılar tur atladı. Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray 10 kişi kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, sahasında Olimpija'yı konuk etti. Mücadeleyi İcardi'nin golüyle kazana sarı-kırmızılılar tur atladı.

PERDEYİ ICARDI AÇTI

Galatasaray'ın golcüsü Icardi, 24'üncü dakikada önüne düşen topa dönüp vurarak şahane bir gol attı ve maç bu golle sonuçlandı.

Son Dakika: Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı

ZAHA OYUNDA

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaha ile Bakambu, Kerem ve Mertens'in yerine ikinci yarıda dahil oldu. Fildişili oyuncu oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı.

Son Dakika: Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı

TORREIRA KIZARDI

65'inci dakikada Lucas Torreira kırmızı kart gördü Galatasaray 10 kişi kaldı. Rakibinin arkadan bileğine basan Torreira, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RAKİP MOLDE

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan turladı! Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Olimpija'yı 1-0 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı - Son Dakika
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