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Metin Öztürk: Dün futbolculara 80 milyon TL nakit ödeme yapıldı - Son Dakika
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Metin Öztürk: Dün futbolculara 80 milyon TL nakit ödeme yapıldı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve dün futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Öztürk ayrıca, ihtiyaç olan mevkilere futbolcu alınacağını ve Mauro Icardi'nin birkaç maç riske edilmeyeceğini belirtti.

Metin Öztürk: Dün futbolculara 80 milyon TL nakit ödeme yapıldı
10.01.2024 - 23:24,
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- Metin Öztürk: "Dün futbolculara 80 milyon TL nakit ödeme yapıldı"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk:

"İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır"

"Hocamız Icardi'yi bir kaç maç riske etmeyecek"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve dün futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray özel uçakla Sivas'a gitti. Yolculuk öncesi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyet için Sivas'a gittiklerini belirten Öztürk, Sivasspor'un uzun yıllardır futbolda ağırlığını koymuş bir kulüp olduğunu belirterek şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları hep Galatasaray'da devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerlere hoca, teknik heyet ihtiyaçları yönetime bildirir yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır, ihtiyaç fazlası olan futbolcular da ihtiyacı olan kulüplere ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" dedi.

"Finansal olarak zorda olduğumuzu söylemek mümkün değil"

Kulübün finansal olarak zor durumda olduğu iddialarına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Metin Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ekibimin lideri Dursun Aydın Özbek. İkinci başkanlık dönemi, müthiş bir tecrübe bize müthiş bir katkı sağlıyor. Şu an tüm futbol kulüplerinin finansal olarak zorda olduğu ortada. Özellikle yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesiyle beraber. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray. Finansalların bu kadar iyi gittiği kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı. Biz Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattık. Düşük faizli 18 aylık bir kredi alıyorsunuz ve 12 ay önce ödüyorsunuz. Böyle bir kulübün finansal olarak zorda olduğunu söylemek mümkün değil. Sponsorluklar geçen seneki gelirlerin 4-5 katı, tribün gelirleri öyle. Sadece futbolcu kardeşlerimize dün nakit 80 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yapabilecek kulüp sayısı çok azdır. Tekse bilin ki Galatasaray'dır."

"Hocamız Icardi'yi bir kaç maç riske etmeyecek"

Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında yüzüne darbe aldığını ve idmanlara bile maske ile çıktığını ifade eden Metin Öztürk, "Bunu kendi sosyal medyasından da paylaştı. Icardı son 7 haftadır sakat sakat oynuyor. Yüzüne aldığı darbeden dolayı idmanlara bile maske ile çıkıyor. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Alınacak 1 puandan 3 puandan daha önemli. Hocamız bir kaç maç kendini riske etmeyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Metin Öztürk: Dün futbolculara 80 milyon TL nakit ödeme yapıldı - Son Dakika
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