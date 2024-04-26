Galatasaray İkinci Başkanı: Hedefimiz 105 puanla şampiyonluk

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, hedeflerinin 105 puanla şampiyonluk olduğunu söyledi.

Öztürk, Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı takımın Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yendiği maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Takım olarak 24'üncü şampiyonluğa doğru gittiklerini belirten Öztürk, gelecek sezon Dursun Özbek başkanlığında şampiyon olup beşinci yıldızı takacaklarını ifade etti.

Öztürk, 19 kıymetli rakiple oynadıklarını ve dört tane daha maçları olduğunu belirterek, " Demek ki 12 puan daha var. Yani hiçbir şey garanti değil. Oynayacağımız rakipler arasında küme düşme hattında olanlar var. Bizim gibi şampiyonluk yolunda yarıştığımız Fenerbahçe de var. Bir takımla oynadığınız performans ve aldığınız puanlar aslında diğer takımları da ilgilendiriyor. O yüzden biz gücümüz yettiğince sadece şampiyonluk yolunda değil, tüm takımları yenerek ligi planladığımız gibi bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İki sene önce Dursun Özbek başkanlığında yola çıkarken "taraftar bayrakları hazırlasın" sözünü anımsatan Öztürk, "Gerek Dursun başkanımız gerek sayın Erden Timur ve Okan hocamız ve pırlanta futbolcularımız büyük emek verdiler. Ümit ediyorum ki bunun karşılığını da alacağız." diye konuştu.

En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkının 7'ye yükseldiğinin hatırlatılması üzerine Öztürk şunları söyledi:

"7 puan diye algılamak doğru değil. Şu an hala aramızda 4 puanlık bir fark var. Rakibimiz oyununu oynamadı. Rakibimiz oyunu oynadıktan sonra ne olacağına bakacağız. Ama ister 7 puan olsun, ister 4 puan olsun, bizim hedefimiz 105 puanla şampiyon olmak."

Hakemler hakkında artık çok fazla konuşulmaması gerektiğini dile getiren Öztürk, "Çünkü Yunanistan'da da görüyorsunuz, yabancı hakemler var. Orada da Yunan takımları bundan şikayetçi. Eminim ki hakem kardeşlerimiz de elinden geleni yapıyor. Kasıt olmasın, kötü kalp olmasın. Biz spordan da oynanan futboldan da çok memnunuz. Adana Demirspor, ilk devre inanılmaz bir futbol oynadı. İki tarafa da geldi. Görüyorsunuz ki futbol bu sonucun ne olacağı hiç belli olmuyor." şeklinde konuştu.

Futbolcuları Mertens'in takımdan ayırılıp ayrılmayacağı sorusu üzerine Öztürk, "Tabii ki buna karar verecek olan hocamız Okan Buruk ve Sportif Başkan Vekilimiz Erden Timur. Ama bir izleyici olarak şunu söyleyeyim. Bugün bir harika Mertens resitali izledik. İnanılmaz, insan olarak müthiş ümit ediyorum ki bu performansını önümüzdeki sene de bizde devam ettirir. Ama devam ettirmese de kalbimiz her zaman onunla, takımımıza şampiyonluk yolunda diğer futbolcu kardeşlerimiz gibi çok önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.