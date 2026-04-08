Galatasaray İkinci Maçta Kazandı

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Wojciech Liszka, Boris Krejic

GALATASARAY MCT TECHNIC: Meeks 17, Rıdvan Öncel, Palmer 10, Robinson 10, Muhsin Yaşar 8, Buğrahan Tuncer 8, White 7, McCollum 2, Can Korkmaz, Petrucelli, Ellis 2.

LA LAGUNA TENERİFE: Shermadini 12, Mills 11, Huertas 9, Fernandez 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Fitipaldo, Abromaitis 9, Guerra 7.

1'İNCİ PERİYOT: 14-13

DEVRE: 30-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-40

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 14-13 önde tamamladı. Galatasaray, soyunma odasına da 30-27'lik avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip, son periyoda 47-40 üstünlükle girdi.

Galatasaray, kıyasıya geçen final periyodunu da 64-62 önde tamamlayarak maçı kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi. İlk maçı 84-83 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşması 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.