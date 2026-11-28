Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 7 derbide 7 kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlılarda 3, sarı-kırmızılılarda ise 4 futbolcu oyundan ihraç edildi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 31 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, Kartal ise aradaki 6 puanlık farkı alacağı galibiyetle 3'e indirmenin peşinde.

İki takım arasında oynanan son maçlarda en dikkat çeken istatistik ise kırmızı kart sayıları.

Son 7 derbide 7 kırmızı kart

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında 6'sı Süper Lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 7 derbide 7 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 4 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.

2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılardan Leroy Sane oyundan ihraç edildi. Aynı sezonda RAMS Park'taki derbide Galatasaray'dan bu kez de Davinson Sanchez kırmızı kartla oyundan atıldı.

2024-2025 sezonunda Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki mücadelede Kartal'dan Semih Kılıçsoy, Aslan'dan da Frankowski oyundan ihraç edildi. Yine aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ise söz konusu dönemde kırmızı kartın çıkmadığı tek mücadele oldu.

2024-2025 sezonunun başında oynanan Turkcell Süper Kupa'da da Galatasaraylı Victor Nelsson kızarırken, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada da yine Beşiktaş'tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.