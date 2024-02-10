Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Süper Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Süper Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Süper Ligi\'nde karşılaşacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment yarın karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak olan maç saat 14.00'te başlayacak ve hakem Abdullah Murat Yoldaş yönetecek. Galatasaray 46 puanla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş JK United Payment ise 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

10.02.2024 12:15
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment karşılaşacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Murat Yoldaş yönetecek.

Ligde 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar ise 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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