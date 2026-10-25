Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim'de Osimhen ve Muric'in gol düellosuna sahne olacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim'de Osimhen ve Muric'in gol düellosuna sahne olacak

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. 19 puanla lider Galatasaray'da Osimhen 6, 16 puanla üçüncü Fenerbahçe'de Muric 7 golle öne çıkıyor; taraftarların derbide onlardan beklentisi yüksek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak derbide gözler golcülerde olacak.

Süper Lig'de 8. haftayı 19 puanla lider kapatan Galataray ile 16 puanla üçüncü sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide iki takımın golcülerden taraftarlarının beklentisi yüksek olacak.

Galatasaray, geride kalan 8 maçta 17 kez ağları sarsarken kalesinde 11 gol gördü.

Fenerbahçe ise rakip fileleri 22 kez havalandırarak ligin ilk 8 haftasındaki en golcü takım oldu. Ayrıca bu sezon kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe, Trabzonspor'un (5) ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olmayı sürdürüyor.

Galatasaray'ın en golcüsü Osimhen

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Nijeryalı Victor Osimhen oldu.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde 2 karşılaşmayı kaçıran Osimhen, Süper Lig'deki 6 maçta 6 gol kaydetti.

Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.

Osimhen'in Fenerbahçe'ye 3 golü var

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Nijeryalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 kez ligde ve 2 kez kupada takımı adına skoru değiştirdi.

Galatasaray'da ayrıca Lucas Torreira 2 kez, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz da birer kez sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'nin ağlarını sarstı.

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muric

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Vedat Muric, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'deki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ligde 8 maça çıkan 32 yaşındaki Muric, 7 kez rakip ağları havalandırdı. Bu alanda Muric'i 4 gollü Mason Greenwood izledi.

Sarı-lacivertli oyunculardan İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ile Marco Asensio ikişer gol ve Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve takımdan ayrılan Talisca da Süper Lig'de birer gol attı.

Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun Galatasaray'a birer golü var

Fenerbahçe'den 4 oyuncu, kariyerlerinde sarı-kırmızılı ekibe karşı birer gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 10 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray'a karşı 2-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında birer gol sevinci yaşadı.

Vedat Muric ise Çaykur Rizespor forması giydiği dönemde ligin 2018-19 sezonunun 32. haftasında Galatasaray'a iç sahada 3-2 kaybedilen müsabakada bir kez topu ağlara gönderdi.

Ayrıca İrfan Can Kahveci, 15 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 1-1 biten karşılaşmada Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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