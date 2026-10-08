Galatasaray\'ın 108 yaşında vefat eden üyesi Diriker RAMS Park\'ta anıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün vefat eden en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için RAMS Park'ta tören düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü'nün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta tören yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Ali Fuat Diriker'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, Ali Fuat Diriker'i Galatasaray Lisesi yıllarından tanıdığını belirterek, "2014 yılından itibaren bizzat kendisiyle de görüşme fırsatım oldu. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde olduğum için defalarca kendisiyle 2014'ten itibaren her seferinde görüştüm. O kadar değerli bir Galatasaray seveniydi ki yönetimde bulunduğum dönemlerde en ufak bir Galatasaray olayında telefonla beni arardı. Fuat ağabeyin Galatasaray'a olan ilgisini, sevgisini, bana olan, şahsıma olan desteğini kelimelerle anlatmam mümkün değil. En son 2 veya 3 hafta önce, telefonla beni aradı, kendisine yaptığımız projelerden bahsettim. Her seferinde destek verdiği gibi yine beni cesaretlendirdi. Galatasaray sevgisi ve Galatasaray'a olan ilgisi zannediyorum ki ender bulunan şahsiyetlerinden birisiydi. Ulu bir Galatasaray çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiamıza bu tip ağabeylerimizin vermiş olduğu hizmetler Galatasaray'ı bugüne getirmiştir. Onların hepsinden Allah razı olsun. Kendisinin vefatı bizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum" diye konuştu.

Ahmet Diriker: "Sadece Galatasaray'a değil, tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir insandı"

Oğlu Ahmet Diriker, Ali Fuat Diriker'in ailesine bağlılığından bahsederek, "Çok iyi bir aile babasıydı, aynı zamanda çok iyi bir eşti. Çok erken yaşta eşini kaybetti. Ama asla eşini unutmadı. Ama onun ikinci bir ailesi vardı, o da Galatasaray. Kısıtlı imkanlarına rağmen elinden gelen her türlü hizmeti, her türlü yardımı yapmasına rağmen kendini yetiştiren Mekteb-i Sultani'ye olan borcunun hiçbir zaman bitmediğini düşünürdü. Galatasaray'a tutkuyla bağlıydı. Bu öyle bir tutkuydu ki vefatından 3-4 gün önce lisesini bir kez daha ziyaret edecek kadar derin bir tutku. Sadece Galatasaray'a değil, tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir insandı. Bizleri bu acı günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

1918 doğumlu Ali Fuat Diriker, 108 yaşında vefat etti. Merhumun naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.