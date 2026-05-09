Galatasaray\'ın 26. Şampiyonluğu Aydın\'da Kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Aydın'da coşkuyla kutlandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının 26'ncı şampiyonluğunu Aydın'da coşkuyla kutladı. Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Aydınlı Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı.