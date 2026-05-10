Galatasaray\'ın 26. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Ankara'da tezahüratlar, davul, zurna ve halaylar eşliğinde kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği 33. hafta maçının ardından Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ankara'da da binlerce taraftar 15 Temmuz Kızılay Milli İrada Meydanı'nda 26. şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna, taraftar araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik edildi. - ANKARA