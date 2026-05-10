Galatasaray\'ın 26. Şampiyonluğu Elazığ\'da Kutlandı

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Elazığ'da yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşaleler, marşlar, konvoylar, kornalar ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Elazığ'da şampiyonluk coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti. - ELAZIĞ