Galatasaray\'ın 26. Şampiyonluğu Iğdır\'da Kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Iğdır'da coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerine bayraklarını alan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, Iğdır Valilik yolu Caddesi'nde toplantı. Dev Galatasaray bayrağı açan taraftarlar, caddede marşlar eşliğinde yürüyerek şampiyonluğu kutladı.
