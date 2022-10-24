Süper Lig 11. haftasında Alanya spor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sacha Boey'in 30. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı kırmızılı ekip, ikinci yarıda Alanyaspor baskısına dayanamadı ve uzatmalarda yediği gol sonrası galibiyeti kaçırdı.
Galatasaray cephesi, maçın sonunda hakem Ali Palabıyık'a yoğun ve sert eleştirilerde bulunurken ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da isyana katılanlar arasında yer aldı.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına elinde adalet terazisiyle çıkan ünlü isim, "Adalet adına sesleniyorum! Bakalım Ali Palabıyık bu kantardaki kilon mu daha ağır yoksa bu dosyan mı daha ağır? Sen o düdüğünü asacaksın Ali Palabıyık… Eğer bu ülkede Galatasaray diye bir kulüp varsa o düdük asılacak… Gerekirse Galatasaray ligden çekilmeyi bile düşünmeli" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray maçının ardından programa elinde adalet teraziyle çıktı - Son Dakika