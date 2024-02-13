Galatasaray'ın Ankaragücü maçının oynanacağı stat yarın belli olacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Ankaragücü maçının oynanacağı stat yarın belli olacak

Galatasaray\'ın Ankaragücü maçının oynanacağı stat yarın belli olacak

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak. Galatasaray'ın başvurusu üzerine yapılan incelemelerin ardından alınacak karar, maçın hangi stadyumda oynanacağını belirleyecek.

13.02.2024 11:46  Güncelleme: 11:55
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stat yarın belli olacak.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu. Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması yönünde bir karar alınırsa, karşılaşmanın hangi stadyum ya da şehre alınacağını belli olacak.

Kaynak: DHA

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