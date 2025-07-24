Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip - Son Dakika
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Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip

Galatasaray\'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
24.07.2025 13:29
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Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer hedefi olan Enzo Millot'a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu. Galatasaray, Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu için Stuttgart'ta forma giyen Millot ile anlaşma aşamasındayken, Atletico Madrid'in de Millot'yu ikna etmek için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

10 numara arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray rotasını Enzo Millot'a çevirmişti. Oyuncuyla görüşen sarı kırmızılılara Atletico Madrid rakip çıktı. İspanyol devi Enzo Millot'yu ikna etmek için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Fransız futbolcunun bu sezon Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid de Enzo Millot'yu ikna etmek için görüşmelere başladı. Haberde, İspanyol kulübünün futbolcuyla sözleşme konusunda anlaşması halinde, Stuttgart'a Millot'nun serbest kalma bedeli için teklifini göndereceği kaydedildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız 10 numara ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Alman kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EORU

Alman takımında 2021 yılından bu yana forma giyen ve geride kalan sezonda 43 maçta 12 gol, 8 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Millot'nun Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Atletico Madrid, Galatasaray, Stuttgart, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip - Son Dakika

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