Süper Lig'de lider Galatasaray, yeni sezon Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'in stoper Lucas Hernandez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı transfer listesinin başına yazdı.
Çapraz bağlarını yırtan ve sezonu kapatan Hernandez'in yüksek maliyeti nedeniyle ise bu transferin gerçekleşmesine pek olanak verilmiyor. Lucas Hernandez, 2019 yazında Atletico Madrid'den Bayern Münih'e 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan dev hamle! 80 milyon euroluk yıldızı transfer etmek istiyor - Son Dakika