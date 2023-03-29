Galatasaray'dan dev hamle! 80 milyon euroluk yıldızı transfer etmek istiyor

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

Süper Lig'de lider Galatasaray, yeni sezon Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

HEDEFTE LUCAS HERNANDEZ VAR

Alman basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'in stoper Lucas Hernandez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı transfer listesinin başına yazdı.

80 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Çapraz bağlarını yırtan ve sezonu kapatan Hernandez'in yüksek maliyeti nedeniyle ise bu transferin gerçekleşmesine pek olanak verilmiyor. Lucas Hernandez, 2019 yazında Atletico Madrid'den Bayern Münih'e 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.