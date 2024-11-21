Galatasaray'ın Borcu 14 Milyar 238 Milyon TL'ye Ulaştı

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GALATASARAY Spor Kulübü, güncel borç tutarının 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, kulübün güncel borç tutarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2024 itibarı ile borcun 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu duyuruldu. 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında ise 123 milyon TL kar edildiği belirtildi.