Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlandı

Galatasaray\'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlandı

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlandı. Nelsson'un yerine 59. dakikada Tete oyuna girdi.

10.02.2024 21:12
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Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Başakşehir maçında sakatlandı. Nelsson'un yerine 59. dakikada Tete girdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile oynarken, sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin sahada müdahalesinden sonra bir süre kendini deneyen Nelsson daha sonra oyundan çıktı ve direkt soyunma odasına gitti.

Danimarkalı futbolcunun yerine 59. dakikada Brezilyalı futbolcu Tete girdi. Nelsson'un savunmadaki yerine ise Kaan Ayhan geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson sakatlandı - Son Dakika


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