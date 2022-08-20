Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum - Son Dakika
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum

20.08.2022 16:55

Galatasaray'ın konuk olduğu Ümraniyespor'u tek golle devirdiği mücadelenin ardından Patrick Van Aanholt, sosyal medyada ırkçı bir saldırıya uğradı. Mesajı atan kişiyi ifşa eden Hollandalı yıldız, "Bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada performansı tartışma konusu olan Patrick van Aanholt, sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Hollandalı yıldız, ırkçı mesajı atan kişiyi ifşa ederken, "Bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Asla geri adım atmayacağım" ifadelerini kullandı. Van Aanholt'a bu açıklamaları sonrası takım arkadaşları sosyal medyadan destek verdi.

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