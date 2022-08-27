Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi - Son Dakika
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Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi

27.08.2022 22:32
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi

Tutuklanan Gülşen hakkında sosyal medya hesabından destek paylaşım yapan Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, şarkıcının serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi sosyal medyadan Gülşen ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"GÜLŞEN'İ SERBEST BIRAKIN"

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan Gülşen'i serbest bırakın paylaşımı yaptı. Kerkhofs paylaşımında "Free Gülşen" isimli ünlü şarkıcının serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mertens'in eşinden Gülşen'e destek paylaşımı: Serbest bırakın

NE OLMUŞTU?

Konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, evinde gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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Dries Mertens, Futbol, Gülşen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi - Son Dakika
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