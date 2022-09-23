Bu sezon yaptığı transferlerle Süper Lig'e damga vuran Galatasaray'da kadroya katılan en önemli isimlerden biri de Juan Mata oldu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızının giyeceği forma numarası ve bu seçimin altında yatan sebep ortaya çıktı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Juan Mata, Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyecek. Deneyimli futbolcunun bu tercihinin altında ise duygu yüklü bir hikaye yatıyor. Ebeveynleri 1964 doğumlu olan Juan Mata, geçen yıl ise annesini kaybetti. Dünyaca ünlü yıldızın 64 numaralı formayı seçmesinin sebebinin anne ve babası olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi... - Son Dakika