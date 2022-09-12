Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti

12.09.2022 15:39

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Arda Turan, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Milli futbolcu, futbolu bırakma kararı ile ilgili "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." açıklamasında bulundu.

Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Arda Turan, sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderiyle futbol kariyerine noktayı koyduğunu duyurdu.

"CESARETLE KRAMPONLARI ASMA VAKTİ "

Galatasaray'ın altyapısından yetişen en önemli figürlerinden birisi olan Arda Turan yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Turan, yaptığı duygu dolu konuşmasında " "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." sözlerine yer verdi.

" ADIMI BİLİYOR OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETMİŞTİ "

Sarı-kırmızılı ekibin efsane Teknik Direktörü Fatih Terim ile tanışma anısından bahseden Turan " Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID İLE TARİH YAZDI

Arda Turan altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 2011 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Milli futbolcu burada La Liga şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve Süper Kupa kazandı.Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan, Katalan devinin formasıyla 55 maça çıktı ve 15 gol-10 asistlik performans gösterdi.

100 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na damga vuran A Milli Takım'ın en önemli parçalarından biri olan Arda Turan, milli formayla 100 maça çıktı. 35 yaşındaki futbolcu Ay-Yıldızlı forma altında 17 gol atma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun Kerem Aktürkoğlu, 'Yalan söylemeyeceğim' diyerek itiraf etti: Etkilendim Kerem Aktürkoğlu, 'Yalan söylemeyeceğim' diyerek itiraf etti: Etkilendim

Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Gaziantep'te skandal! Yangını çekmeye giden İHA muhabirini canlı yayında dövüp cep telefonunu gasp ettiler
15:39 Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti
15:02 Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı
14:46 Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
14:42 Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme
14:41 44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, bikinili pozları ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı
14:25 Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet
14:17 Trabzonspor zorlu Adana deplasmanında! İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...
14:07 Başak Ceylan Torun, şarkıcı eşi Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü öne sürerek dava açtı!
14:02 İngiltere Kralı 3. Charles'ın parmaklarındaki şişlik İngilizleri endişelendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 15:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement