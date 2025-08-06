Galatasaray'ın Efsanevi Rekorları - Son Dakika
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Galatasaray'ın Efsanevi Rekorları

06.08.2025 11:18
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Galatasaray, Süper Lig tarihindeki en çok şampiyonluk, puan ve galibiyet rekorlarını elinde tutuyor.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, 67 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 kezle ligde en çok şampiyonluk elde eden takım ünvanını taşıyor.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncü ve dördüncüde olduğu gibi beşinci yıldızı da takan ilk takım ünvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda da ligi en üst sırada tamamlarsa söz konusu rekoru egale edecek.

Puan rekoru Galatasaray'da

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

2023-2024 sezonunda ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Üst üste maç kazanma rekoru

Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'ın elinde.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda ligin 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım

Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray, 67 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım ünvanının sahibi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık serinin bitmesine engel olamadı.

25 maçlık iç saha galibiyet rekoru

Galatasaray, lig tarihinde iç sahada üst üste en çok müsabaka kazanan takım ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başladı ve şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

17 maçlık dış saha galibiyet rekoru

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

"Cimbom", 2023-2024 sezonun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 maçtan 3 puan aldı.

Gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'da bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Bu arada, Galatasaray 19 oyuncusunun gol kralı olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önünde yer aldı.

Kötü rekoru

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım ünvanını Fenerbahçe'den devraldı.

Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Galatasaray, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Efsanevi Rekorları - Son Dakika

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