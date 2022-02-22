Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

22.02.2022 22:08
Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 2024 yılından sonra da üç sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme uzatılabilecek. Saracchi, kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı.

Levante, La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor

Marcelo Saracchi, Galatasaray, La Liga, Levante, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement