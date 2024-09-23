Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Gomis, ''Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe taraftarıydım. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu'' dedi.

23.09.2024 17:43
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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransız basınından Le Carre'ye konuştu. Çok konuşulacak açıklamalarda bulunanan Gomis, sarı-kırmzılıları kızdıracak bir Fenerbahçe itirafında da bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARIYDIM"

Gomis'in açıklamaları şu şekilde;

"Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe taraftarıydım. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu ve benimle iletişime geçen ilk Türk kulübü olduğu için uzaktan da olsa onları takip ediyordum.

"ASIL YERİM GALATASARAY"

Fenerbahçe benim yerime önce Mamadou Niang'ı, sonra da Moussa Sow'u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada… Fenerbahçe'yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray'a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim. Saint-Etienne- Lyon'un aksine, Lyon'un çok daha üstün olduğu çekişmeye kıyasla…

"GALATASARAY DAHA ÖNDE"

-Galatasaray ve Fenerbahçe, neredeyse eşit seviyedeler.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin üzerinde. Bana göre, Galatasaray biraz daha önde. Çünkü en çok kupa kazanan kulüp ve bu yüzden…

-Eğer Fenerbahçe'de oynamış olsaydın, Fenerbahçe derdin.

Hayır, hayır, hayır, söylediğim doğru! Kupa sayılarına bakarak görebilirsin!

"GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR"

Galatasaray'da iki yıl içinde birçok kupa kazandım. Türkiye'de son istekleri beni görmek olan pek çok hasta ile görüştüm. Yeni doğan bebeklere, hayvanlara adım verildi, dövmeler yapıldı, arabaların üzerine ismim yazıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan ile aramda çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim.

FATİH TERİM SÖZLERİ

-Türkiye'de efsane bir antrenörle çalıştın.

Fatih Terim!

-İlk döneminde Fatih Terim'i arka planda bıraktığın için ayrıldığın doğru mu, çünkü çok popülerdin?

Bunu düşünmüyorum. Popülerdim ve hala popülerim, ama Fatih Terim'e gölge düşürdüğüm için ayrıldığımı sanmıyorum. Onun başarılarına ve Türk futboluna kattıklarına baktığımızda, onu gölgede bırakacak birinin olabileceğini düşünmüyorum. Fatih Terim, Galatasaray'daki başarımda önemli bir isim. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu onunla kazandım. Bugün çok yakın dostuz. Zamanımız olduğunda telefonlaşıyoruz, ailemi tanıyor, ben de onun ailesini tanıyorum, gerçek bir dost. Kendisine danışmam gereken bir konu olduğunda uzun sohbetler yapmaktan çekinmiyoruz."

Bafetimbi Gomis, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Genç:
    iyiki gelmemişsin, uğraşamazdık seninlede 0 0 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Konuştu PARAGÖZ 0 0 Yanıtla
  • Mi Box:
    OE!!!! 0 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ulan Gomis niye bizde oynadın gitseydin hayır gittin gene geri geldin o zaman gitseydin 0 0 Yanıtla
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