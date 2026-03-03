Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray\'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
03.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Galatasaraylı Giovani dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı petrol yatırımıyla yaklaşık 20 milyon dolar kazandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Giovani dos Santos, futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Meksikalı eski futbolcunun petrol sektörüne girerek büyük kazanç elde ettiği öğrenildi.

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GETİRİSİ

Dos Santos'un futbolu bıraktıktan sonra petrol alanında yaptığı yatırımın karşılığını aldığı ve yaklaşık 20 milyon dolar kazandığı belirtildi. Eski yıldızın saha dışındaki bu hamlesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

SAHADAN İŞ DÜNYASINA

Kariyeri boyunca Avrupa ve Amerika'da forma giyen Giovani dos Santos, futbol sonrası iş dünyasına yöneldi. Yatırım tercihiyle adından söz ettiren eski futbolcu, spor sonrası kariyerini farklı bir alanda şekillendirdi.

Giovani Dos Santos, Galatasaray, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:26:57. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.