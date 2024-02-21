Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Büyükekşi'nin ihracını istiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Büyükekşi'nin ihracını istiyor

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden çıkarılması için üç farklı dilekçe verdi. Doğan'ın dilekçelerinde, Büyükekşi'nin başka bir kulübe üye olması, Galatasaray başkanlığına ilişkin küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak belirtildi.

21.02.2024 09:53  Güncelleme: 10:05
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesi adına üç farklı dilekçe verdi.

3 FARKLI DİLEKÇE VERİLDİ

Üç ayrı başvuruda bulunan Sedat Doğan, Mehmet Büyükekşi'nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etti. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi'nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, "Yalancı" imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

"İLGİLİ DİLEKÇEYİ VERDİK"

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Sedat Doğan başvuruyu doğrulayarak, "Daha önceki divan kurulu toplantısında Galatasaray üyelerinin olmazsa olmaz üç özelliğinden bahsettim; namuslu, şerefli ve vatansever olmaları... Eğer bu özellikten birine sahip değilseniz bu kulüpte üye olarak kalamazsınız. Bizim vatanseverlik anlayışımızla Büyükekşi'ninki uyuşmadığından kendisinin Galatasaray kulüp üyeleriyle aynı yerde bulunmasına gerek ve imkan yoktur. Kulüpten çıkarılması için ilgili dilekçeyi verdik" dedi.

Galatasaray\'ın eski yöneticisi Mehmet Büyükekşi\'nin ihracını istiyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Büyükekşi'nin ihracını istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hüseyin şen: yahu adam hakem dövüldü istifa etmedi kupa maçında rezil oldu yine istifa etmedi yani şimdi mi edecek anlamıyorum ki bunların koltuksevdası yüzünden insanlar maçları izlemekten bıktı artık 25 2 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Çok haklısın halbuki bu adam futboldan hiç anladığı yok 6 1

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Büyükekşi'nin ihracını istiyor - Son Dakika
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