Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi - Son Dakika
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Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

02.03.2022 14:07
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlıktan çıkan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.İdman öncesinde 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın da doğum günü, takım arkadaşları eşliğinde kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

- Rk
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi
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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi - Son Dakika


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