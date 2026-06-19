Galatasaray'ın Kadın Futbol Takımında Yeni Teknik Direktör

Galatasaray Kulübünde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.
Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.
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