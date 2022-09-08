Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

08.09.2022 11:24
Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'da geldiği andan bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden olan, yaşadığı sakatlık sonrası eski performansına bir türlü ulaşamayan ve gözden düşen savunma oyuncusu Luyindama, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu.

Yaşadığı sakatlık sonrası gözden düşen Galatasaray'ın savunma oyuncusu Luyindama takımdan ayrılıyor. İstenilen performansa bir türlü erişemeyen Kongolu savunmacı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile el sıkıştı.

NURİ ŞAHİN ÖZELLİKLE İSTEDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, kuvvetli fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan Luyindama'yı takımında görmek istediğini yönetime iletmesinin ardından tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılıların da yabancı sınırından dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Luyindama için gelecek saatlerde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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