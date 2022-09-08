Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Yaşadığı sakatlık sonrası gözden düşen Galatasaray'ın savunma oyuncusu Luyindama takımdan ayrılıyor. İstenilen performansa bir türlü erişemeyen Kongolu savunmacı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile el sıkıştı.

NURİ ŞAHİN ÖZELLİKLE İSTEDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, kuvvetli fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan Luyindama'yı takımında görmek istediğini yönetime iletmesinin ardından tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılıların da yabancı sınırından dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Luyindama için gelecek saatlerde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.