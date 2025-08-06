Galatasaray\'ın Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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