Galatasaray\'ın Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.