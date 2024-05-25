Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden seçildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden seçildi

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde Dursun Özbek, toplam 3 bin 343 oy alarak tekrar başkan seçildi. Özbek, rakibi Süheyl Batum'a karşı en fazla farkı 16. sandıkta attı ve 20 sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı. Bu seçimde 3 binin üzerinde oy alan ilk başkan olan Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

25.05.2024 20:56
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Galatasaray'ın mevcut başkan Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Özbek, toplam 3 bin 343 oy alarak başkan seçildi.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un yarıştığı başkanlık seçiminde 20 sandıkta 4 bin 415 oy kullanıldı.

Açıklan ilk sandıkta Dursun Özbek önde çıktı. İlk sandıkta Dursun Özbek 157, Süheyl Batum 36 oy aldı. Özbek ve Batum'un oy kullandığı ikinci sandıkta ise Dursun Özbek'e daha fazla oy geldi. İki numaralı sandıkta Dursun Özbek'e 173, Süheyl Batum da 32 oy çıktı.

En fazla fark 16. sandıkta çıktı

Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum'a karşı en fazla farkı 16. sandıkta attı. Söz konusu sandıktan Özbek'e 208, Batum'a ise 47 oy çıkarken, 161 fark oldu.

Özbek ayrıca 20 sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı.

3 binin üzerinde oy alan ilk başkan

Galatasaray'da ilk kez bir seçimden başkan aday 3 bin üzerinde oy alarak seçildi. Daha önce en fazla oyu, 14 Mayıs 2011'deki olağan seçimli genel kurulda, 2 bin 298 ile Ünal Aysal almıştı.

Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı seçildi. Süheyl Batum da toplam 955 oy aldı.

Seçimde oyların dağılımı sandıklara göre şöyle oldu:

1. sandık: Dursun Özbek: 157 - Süheyl Batum: 36

2. sandık: Dursun Özbek: 173 - Süheyl Batum: 32

3. sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 70

4. sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 61

5. sandık: Dursun Özbek: 147 - Süheyl Batum: 61

6. sandık: Dursun Özbek: 151 - Süheyl Batum: 63

7. sandık: Dursun Özbek: 164 - Süheyl Batum: 45

8. sandık: Dursun Özbek: 166 - Süheyl Batum: 42

9. sandık: Dursun Özbek: 167 - Süheyl Batum: 42

10. sandık: Dursun Özbek: 146 - Süheyl Batum: 47

11. sandık: Dursun Özbek: 158 - Süheyl Batum: 53

12. sandık: Dursun Özbek: 124 - Süheyl Batum: 35

13. sandık: Dursun Özbek: 141 - Süheyl Batum: 36

14. sandık: Dursun Özbek: 155 - Süheyl Batum: 49

15. sandık: Dursun Özbek: 174 - Süheyl Batum: 44

16. sandık: Dursun Özbek: 208 - Süheyl Batum: 47

17. sandık: Dursun Özbek: 197 - Süheyl Batum: 48

18. sandık: Dursun Özbek: 191 - Süheyl Batum: 44

19. sandık: Dursun Özbek: 201 - Süheyl Batum: 47

20. sandık: Dursun Özbek: 199 - Süheyl Batum: 53 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden seçildi - Son Dakika

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