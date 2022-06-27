Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da - Son Dakika
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Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da

27.06.2022 19:28
Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk hazırlık maçını 9 Temmuz'da Avusturya ekibi Stum Graz ile oynayacak.

Topbaşı yapan Galatasaray, Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı ilk hazırlık maçı da netleşti.

İLK HAZIRLIK MAÇI 9 TEMMUZ'DA

Galatasaray, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak. Sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçında ise 9 Temmuz'da Stum Graz ile karşılaşacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ STUM GRAZ

Stum Graz'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19.30'da Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma aynı zamanda SKSturm.TV'den de canlı yayınlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da - Son Dakika


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