Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Osimhen\'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
05.06.2025 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Osimhen\'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Haber Videosu

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e yıllık 20 milyon euroyu geçen bir maaş teklifi sundu. Bu teklif, Avrupa futbolunda bu rakamlara çıkabilen hiçbir kulüp olmadığı için Galatasaray'ı transferde bir adım öne çıkardı.

Osimhen'in bonservisini almak için bastıran Galatasaray, tüm şartları zorluyor. Son olarak sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldıza teklif ettiği maaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, Victor Osimhen'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüye bonuslar dahil yeni maaş teklifinin yıllık 20 milyon euroyu geçtiği belirtildi.

AVRUPA ŞOKTA

Bu hamle Galatasaray'ı transferde bir adım öne çıkardı çünkü Avrupa futbolunda bu rakamlara çıkabilen hiçbir kulüp yok. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferi için Avrupa'da şu anda maddi yönden rakipsiz durumda.

Suudi Arabistan'dan ise Neom ve Al Hilal'in Osimhen'e 45 milyon euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor. Napoli cephesiyle de hiçbir problem olmadığı, İtalyan ekibinin bonservisi 66 milyon euroya kadar çektiği ve bu paranın 3 taksitte ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sergen:
    Sahada her şeyini veriyor. Nijerya'da herkes GS formalı dolaşır olmuş. Futbolcudan çok daha fazlası, itibarı sevilmesi büyük bir güç. Bugün 20 verirsin, yarın sana afrikadan başka oyuncular için ikna eder, 3e alır 33e sattırır. Sponsor, reklamlar kulübü daha da fazla globalleştiriyorsun. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mutlaka alınmalı 117 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Gelme ihtimali olmayan bi oyuncu bir şansla geldi, burayı sevmişken kalıcı olma fırsatı varken asla kaçmamalı. 3 sene oynatır yine aynı fiyata satarsın. Üstelik yabancı sponsorlar da karşılayacak ve taraftar da çok büyük katkı yapar. cuesta 8, amrabat 12, d.carlos 11, samatta 6, al-musrati 11, cengiz 15, frankowski 8 vs esas böyle batıyorsun. daha fazla bonservis veriyorsun ve fayda da alamıyorsun. 85 0 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Adam hak ediyor, sahanin her yerinde topun pesinde.Ayagima gelsin gol atayim demiyor. 64 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    cengiz ündere 20 milyon veren futbol aklı varsa osimhen sudan ucuz demektir 51 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    ardayi satip parasiyla coban cengizi alan kuslar anlamazlar ! 49 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Trump malikanesinde alarm İçeri girerken Gizli Servis’e yakalandı Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret
Hindistan’da şiddetli yağışlar 44 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
15:09
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:33
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
14:30
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 10:55:52. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.