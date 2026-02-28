Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibi Liverpool\'da sürpriz ayrılık

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da genç bir isim takımdan ayrıldı.
İngiliz ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu. Mavi-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 31 Aralık 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.
The Times'ın haberine göre Molde, transfer için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Liverpool lehine geri satın alma ve sonraki satıştan pay maddelerinin de yer aldığı belirtildi.
Trent Kone-Doherty, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.
