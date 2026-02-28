Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık - Son Dakika
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

28.02.2026 10:37
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da 19 yaşındaki Trent Kone-Doherty, 750 bin euro bonservisle Molde'ye transfer oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da genç bir isim takımdan ayrıldı.

MOLDE İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞME

İngiliz ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu. Mavi-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 31 Aralık 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

750 BİN EURO BONSERVİS

The Times'ın haberine göre Molde, transfer için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Liverpool lehine geri satın alma ve sonraki satıştan pay maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trent Kone-Doherty, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    vay ne haber verdiniz. Galatasaray da bu futbolcudan çok korkuyordu 5 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    :) bayağı süpriz 3 0 Yanıtla
