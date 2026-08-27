Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Barcelona, PSG ve diğer takımlarla mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.
Kaynak: DHA
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