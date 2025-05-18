- Galatasaray'ın şampiyonluğu Muş'ta coşkuyla kutlandı

MUŞ - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmasının ardından, Muş'ta da taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray'ın bu tarihi başarısı, Muş'ta da büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Kent merkezinde araç konvoyları, meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü. Özellikle İstasyon Caddesi toplanan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.

Muş'ta Galatasaray taraftarları, 25. şampiyonluğun ardından sosyal medyada da büyük bir kutlama dalgası başlattı.