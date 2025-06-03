Galatasaray'ın Şampiyonluğu ve Osimhen'in Başarısı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonluğu ve Osimhen'in Başarısı

03.06.2025 11:15
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Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 95 puanla şampiyon tamamlarken, Osimhen 26 golle en golcü oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.

Süper Lig'de sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 95 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Türk futbol tarihinde 5. yıldızı takmaya üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşarak hak kazanan sarı-kırmızılı ekibin başarısında 26 yaşındaki Osimhen, attığı gollerle başrolü oynadı.

İtalya'nın Napoli takımından sezon başında bonservisi kiralanan Osimhen, 28 lig maçında 26 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de sezonun gol kralı olan Osimhen, takımını şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında geldi.

Barış Alper'den 12 gol

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de attığı 12 golle kariyer rekoru kırdı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren 25 yaşındaki futbolcu, 32 müsabakada 12 kez fileleri havalandırdı.

Barış Alper'i 7 golle Yunus Akgün, 6 golle Alvaro Morata izledi.

Batshuayi'den kritik goller

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında forma giyen Michy Batshuayi, kritik 5 gol attı.

Ligde forma giydiği 18 müsabakanın 17'sinde sonradan oyuna giren Belçikalı santrfor, ilk haftada 2-1 kazanılan Atakaş Hatayspor, 3. haftada 3-1 kazanılan Gaziantep FK, 12. haftada 3-2 kazanılan Reeder Samsunspor, 13. haftada 1-0 kazanılan Sipay Bodrum FK ve 16. haftada 4-3 kazanılan Trabzonspor müsabakalarında birer gol attı.

Ara transfer döneminde 3 milyon avroya Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda puan getiren golleriyle dikkati çekti.

Ligde 18 maçta 391 dakika süre alan Batshuayi, ortalama 78 dakikada 1 gol atarak en iyi ortalamayı yakaladı.

Sezon başında 2 maç oynayıp 2 gol attıktan sonra takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, 87 dakikada bir, Osimhen ise 91 dakikada bir skor üretti.

Icardi'yi sakatlık durdurdu

Galatasaray'da sezona iyi giren Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 24 lig maçına çıkan Icardi, 22 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon ise 34 lig maçında 25 kez tabelayı değiştirerek gol kralı oldu.

Bu sezona da iyi giren Icardi, ilk 7 maçta 4 gol sevinci yaşadı. Arjantinli golcü, kasım ayı başında sakatlanarak sezonu kapattı.

Kaleci Muslera'nın 1 golü var

Kaleci Fernando Muslera, kurtarışlarının yanı sıra attığı 1 golle şampiyonluğa katkı verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi, 3-0 kazanılarak şampiyonluğun garantilendiği 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasında penaltıdan 3. golü attı.

Fernando Muslera, 2011-12 sezonunda da bir gol atmıştı.

Galatasaray'da yaptığı kritik kurtarışlarla şampiyonluklarda büyük payı olan Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini 2 golle tamamladı.

Üç gol rakiplerden, 2 gol hükmen galibiyetten

Galatasaray'ın 3 golü rakiplerden, 2 gol ise hükmen galibiyetten geldi.

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken takımın ikinci golü rakipten geldi. Adana Demirspor forması giyen Semih Güler, müsabakanın 18. dakikasında kendi ağlarını havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin, rakibin attığı gole sevindiği diğer maç, iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşması oldu. Karadeniz ekibini 16. haftada konuk eden sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 90+8. dakikasında Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine gönderdiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri tarafından kendi ağlarına gönderilen üçüncü gol ise 27. haftada Corendon Alanyasporlu Fidan Aliti'den geldi. Aliti, 51. dakikada kendi kalesine attığı golle Galatasaray adına 1-1 beraberliği sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın 2 golü ise 23. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında hükmen galibiyetten geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta yapılan maçın 12. dakikasında Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Adana temsilcisi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı ekibi 3-0 hükmen galip saydı.

Süper Lig'in en golcüsü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en golcü takımı oldu.

Ligde çıktığı 36 müsabakada 91 gol atan şampiyon sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında gol sayısıyla da öne çıktı.

Galatasaray, kalesinde 31 gol görerek en iyi savunma yapan takım ünvanını da aldı.

Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların attığı gol sayıları şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11Gol
Victor Osimhen302826
Barış Alper Yılmaz323112
Yunus Akgün30257
Alvaro Morata1266
Lucas Torreira32325
Dries Mertens34235
Michy Batshuayi1815
Mauro Icardi774
Abdülkerim Bardakcı32323
Davinson Sanchez31313
Gabriel Sara31282
Roland Sallai27182
Kerem Aktürkoğlu322
Fernando Muslera34341
Kaan Ayhan30191
Mario Lemina1291
Ahmed Kutucu1451

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonluğu ve Osimhen'in Başarısı - Son Dakika

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