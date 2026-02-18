Galatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimalini güncellediler - Son Dakika
Galatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimalini güncellediler

18.02.2026 14:55
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın tur atlama ihtimali büyük ölçüde arttı. Football Meets Data'nın simülasyonlarına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklandı. İtalyan temsilcisi Juventus'un tur şansı ise yüzde 14'te kaldı. Galatasaray, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın tur atlama ihtimali güncellendi. Sarı-kırmızılılar, dev galibiyetin ardından büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından üst tura yükselme olasılıkları yeniden hesaplandı. Rams Park'ta Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.

Football Meets Data'nın güncel simülasyonlarına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklandı. İtalyan temsilcisi Juventus'un tur şansı ise yüzde 14'te kaldı.

Diğer eşleşmelerde ise tablo şu şekilde oluştu:

  • PSG: Yüzde 96
  • Real Madrid: Yüzde 90
  • Borussia Dortmund: Yüzde 87
  • Galatasaray: Yüzde 86
  • Juventus: Yüzde 14
  • Atalanta: Yüzde 13
  • Benfica: Yüzde 10
  • Monaco: Yüzde 4

İlk maçta elde ettiği farklı galibiyetle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, İtalya'da oynanacak rövanş öncesi istatistiklere de yansıyan ciddi bir avantajın sahibi oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    yıllar sonra vatana millete Hayri dokundu şükür 7 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Satılmış Kenan Yıldız yüzünden 10 kişi oynayan Juvantus birde satılmış hakem olunca 9 kişi kaldı 9-11 oynanan maçtan da ancak böyle bir sonuç çıkar. İtalya’da Galatasaray’ı büyük bir süpriz bekliyor hazır olun. Erken havaya girmeyin 0 9 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    diğerlerinin de olur bir gün diyecem de çok zor :)) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
