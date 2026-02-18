Galatasaray\'ın son 16\'ya kalma ihtimalini güncellediler

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın tur atlama ihtimali güncellendi. Sarı-kırmızılılar, dev galibiyetin ardından büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından üst tura yükselme olasılıkları yeniden hesaplandı. Rams Park'ta Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.
Football Meets Data'nın güncel simülasyonlarına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklandı. İtalyan temsilcisi Juventus'un tur şansı ise yüzde 14'te kaldı.
Diğer eşleşmelerde ise tablo şu şekilde oluştu:
İlk maçta elde ettiği farklı galibiyetle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, İtalya'da oynanacak rövanş öncesi istatistiklere de yansıyan ciddi bir avantajın sahibi oldu.
