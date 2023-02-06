Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor

06.02.2023 16:39

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen ve Hatay'da yıkımlara neden olan depremlerin ardından vatandaşlar için yardım topladı. Hataylı futbolcu, sosyal medya hesabından arabasının bagajını doldurduğu bir görseli yayınlayarak "Çıktık geliyoruz inşallah" notunu yazdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken, Hatay'da da yıkıcı etkisini gösterdi. Bunun üzerine Galatasaray'ın Hataylı kalecisi, İsmail Çipe memleketine gitmek üzere yola çıktı.

"ÇIKTIK GELİYORUZ İNŞALLAH"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan İsmail Çipe, "Çıktık geliyoruz inşallah." açıklamasını yaptı. Deneyimli eldiven paylaşımında arabasının bagajına koyduğu yardım çuvallarına yer verdi.

AYNI BÖLGEDE 2 YIKICI DEPREM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

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