Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken, Hatay'da da yıkıcı etkisini gösterdi. Bunun üzerine Galatasaray'ın Hataylı kalecisi, İsmail Çipe memleketine gitmek üzere yola çıktı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan İsmail Çipe, "Çıktık geliyoruz inşallah." açıklamasını yaptı. Deneyimli eldiven paylaşımında arabasının bagajına koyduğu yardım çuvallarına yer verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor - Son Dakika