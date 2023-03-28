Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcu Insigne, yeni tarzıyla şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcu Insigne, yeni tarzıyla şaşkına çevirdi

28.03.2023 09:54

Son dönemde ismi Galatasaray ile geçen dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne, yeni tarzıyla gündem yarattı. Saçlarını daha önce görmeye alışık olmadığımız bir kırmızıya boyatan 31 yaşındaki yıldız, yeni imajıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Napoli'den sezon başında MLS ekibi Toronto'ya transfer olan Lorenzo Insigne, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

YENİ TARZI ŞAŞKINLIK YARATTI

Dünyaca ünlü futbolcu Insigne saçlarını kırmızıya boyadığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. İtalyan yıldızın yeni tarzını takipçileri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

1 AYDIR SAKAT

Altyapısından yetiştiği ve 15 sene formasını giydiği Napoli'den ayrılarak Toronto'ya transfer olan Insgine, ABD'de talihsiz bir başlangıç yaptı. İlk maçında sakatlanan İtalyan futbolcu, 26 Şubat'tan bu yana maça çıkmadı.

Insigne'nin yeni tarzı:

Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızı Insigne, yeni tarzıyla herkesin ağzını açık bıraktı
Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızı Insigne, yeni tarzıyla herkesin ağzını açık bıraktı
Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızı Insigne, yeni tarzıyla herkesin ağzını açık bıraktı
Insgine'nin önceki imajı
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Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızı Insigne, yeni tarzıyla herkesin ağzını açık bıraktı Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya yıldızı Insigne, yeni tarzıyla herkesin ağzını açık bıraktı

Lorenzo Insigne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcu Insigne, yeni tarzıyla şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcu Insigne, yeni tarzıyla şaşkına çevirdi - Son Dakika
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