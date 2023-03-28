Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcu Insigne, yeni tarzıyla şaşkına çevirdi

Napoli'den sezon başında MLS ekibi Toronto'ya transfer olan Lorenzo Insigne, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.
Dünyaca ünlü futbolcu Insigne saçlarını kırmızıya boyadığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. İtalyan yıldızın yeni tarzını takipçileri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.
Altyapısından yetiştiği ve 15 sene formasını giydiği Napoli'den ayrılarak Toronto'ya transfer olan Insgine, ABD'de talihsiz bir başlangıç yaptı. İlk maçında sakatlanan İtalyan futbolcu, 26 Şubat'tan bu yana maça çıkmadı.
Insigne'nin yeni tarzı:
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