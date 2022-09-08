Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da transferin son saatleri çok hareketli yaşanıyor. Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı ekibin görüşmelere başladığını açıkladığı diğer iki isim olan Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen de İstanbul'a geldi. Yusuf Demir'i taşıyan ve Viyana'dan kalkan uçak saat dün 23.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Jensen'i taşıyan ve Kopenhag'tan kalkan uçak ise 00.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İki oyuncu da İstanbul'da oldukları için mutlu olduklarını belirtti.Sarı-kırmızılı ekibin bugün iki oyuncunun transferini resmiyete kavuşturması bekleniyor.