Galatasaray'ın UEFA Kadrosu Açıklandı

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GALATASARAY'IN 21 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı UEFA listesine dahil ederken, Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise listeden çıkan isimler oldu.

Sarı-kırmızılıların 21 kişilik UEFA kadrosu şöyle;

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı"